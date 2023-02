Justiz Schlecht verhandelt? Frau pocht auf gleiche Bezahlung

16. Februar 2023 | Quelle: dpa

Das Bundesarbeitsgericht verhandelt in Erfurt einen Fall, bei dem es um die Benachteiligung einer Frau bei der Bezahlung im Job geht. Bild: Bild: dpa

Ihr wurden 3500 Euro monatlich in der Einarbeitungszeit angeboten - die Frau sagte Ja. Doch bald kamen ihr Zweifel und der Verdacht, dass ihr Kollege, der zwei Monate früher eingestellt wurde und den gleichen Vertriebsjob macht, deutlich mehr verdient. Am Donnerstag beschäftigen sich die höchsten deutschen Arbeitsrichter in Erfurt mit dem Fall. Manche erhoffen sich ein Grundsatzurteil zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern.