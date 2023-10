Justiz US-Medien: Bankman-Fried macht Gedächtnislücken geltend

27. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Skizze von FTX-Gründer Sam Bankman-Fried während seines Prozesses vor dem Bundesgericht in Manhattan. Bild: Bild: dpa

Der einstige Kryptowährungs-Unternehmer Sam Bankman-Fried hat mit ausweichenden Antworten bei einem Auftritt in seinem Betrugsprozess den Unmut des Gerichts auf sich gezogen. Der 31-jährige musste sich gestern in New York zunächst nur vor dem Richter Fragen von Verteidigung und Staatsanwaltschaft stellen. Dabei wich er mit seinen Antworten den Fragen der Anklage oft aus oder machte Gedächtnislücken geltend, wie US-Medien aus dem Gerichtssaal berichteten.