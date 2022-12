Justiz Verfassungsgericht urteilt zu EU-Corona-Fonds

06. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wehen die Europa- und die Deutschlandflagge. Bild: Bild: dpa

Das Bundesverfassungsgericht muss entscheiden, ob sich Deutschland am milliardenschweren Corona-Aufbaufonds der EU beteiligen durfte. Das höchste deutsche Gericht will sein Urteil heute in Karlsruhe verkünden. Sollte der Zweite Senat unter Vizegerichtspräsidentin Doris König von einem Verstoß gegen die Verfassung ausgehen, müsste er als nächstes den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg einschalten.