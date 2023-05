Justiz Zweiter Prozess: Bilanzbetrug beim Möbelhändler Steinhoff

03. Mai 2023 | Quelle: dpa

Die Bilanzen von Steinhoff Möbel sollen nach Gerichtsangaben durch «schwer nachvollziehbare Scheingeschäfte» aufgehübscht worden sein. Bild: Bild: dpa

Mehrere Milliarden Anlagevermögen lösten sich in Luft auf, Anleger in aller Welt verloren Geld, als 2017 bei dem internationalen Möbelhändler Steinhoff Bilanzmanipulationen bekannt wurden. Am Landgericht Oldenburg beginnt am Mittwoch (9.00 Uhr) der zweite Prozess binnen weniger Wochen, der dieses Geschehen juristisch aufarbeiten soll.