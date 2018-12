Kaffeeröster Darboven darf Jacobs-Erben nicht adoptieren

Die Aussichten für einen Jacobs an der Spitze des Kaffeerösters Darboven stehen nach der Entscheidung eines Familiengerichts schlecht. Der Hamburger Unternehmer Albert Darboven (82) darf vorerst nicht den Kaffee-Erben Andreas Jacobs (55) adoptieren. Einen entsprechenden Antrag hat das Amtsgericht Hamburg-Blankenese zurückgewiesen, wie Gerichtssprecher Kai Wantzen am Dienstag sagte. Gegen die Entscheidung vom Freitag kann innerhalb eines Monats aber Beschwerde eingelegt werden. Albert Darboven und seine Frau Edda sowie Jacobs würden den Beschluss genau prüfen und in den nächsten Tagen über eventuelle weitere Schritte entscheiden, erklärte eine Unternehmenssprecherin.