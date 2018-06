Karl-Erivan Haub: Schneemassen verzögern Suche nach vermisstem Tengelmann-Chef

Haub war vor zweieinhalb Monaten nicht von einer Skitour am Klein Matterhorn bei Zermatt zurückgekehrt. Bergführer mutmaßen, er könnte am 7. April in eine Gletscherspalte gestürzt sein. Die Familie geht davon aus, dass er tödlich verunglückt ist. Anfang Juni gedachte sie Haub auf dem Gelände der Mühlheimer Firmenzentrale bei einer Trauerfeier. Haubs jüngerer Bruder Christian hat in der Unternehmensgruppe die alleinige Geschäftsführung übernommen.