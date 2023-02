Kartellbehörde Millionenstrafen gegen deutsche Autobauer in Südkorea

09. Februar 2023 | Quelle: dpa

Abgase kommen aus dem Auspuff eines Autos und werden in der kalten Morgenluft sichtbar. Bild: Bild: dpa

Die Autohersteller BMW, Mercedes-Benz und Audi sollen in Südkorea wegen angeblicher Manipulation an der Abgasreinigung bei Dieselfahrzeugen eine Millionen-Strafe zahlen. Südkoreas Wettbewerbsbehörde warf den drei Produzenten sowie Volkswagen vor, Software zu verwenden, die die Abgasreinigung an den Fahrzeugen über eine bestimmte Distanz ausschaltet.