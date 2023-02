KI-Technologie Facebook-Konzern Meta will bei Chatbots mitmischen

25. Februar 2023 | Quelle: dpa

Bei Meta gibt es eine neue Technologie - sie trägt den Namen LLaMA. Bild: Bild: dpa

Der Facebook-Konzern will nach dem Wirbel um den Text-Automaten ChatGPT bei Chatbots mitmischen. Metas Sprachmodell auf Basis künstlicher Intelligenz solle Forscher in ihrer Arbeit unterstützen, schrieb Gründer und Chef Mark Zuckerberg in einem Facebook-Beitrag am Freitag. Die Technologie trägt den Namen LLaMA.