Klaus Moosmayer: Siemens-Ethikchef soll bei Novartis für Korrektheit sorgen

Zürich, MünchenDer mit einer Reihe von Schmiergeldskandalen konfrontierte Schweizer Pharmakonzern Novartis hat einen neuen Ethikchef ernannt. Klaus Moosmayer übernehme am 1. Dezember die Funktion des Chief Ethics, Risk and Compliance Officers, wie der Arzneimittelhersteller aus Basel am Dienstag mitteilte. Er folge Shannon Thyme Klinger nach, die im Mai zur Chefjuristin (Group General Counsel) des Unternehmens befördert wurde.