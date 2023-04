Klima Gericht: Nicht weniger Verkehr am Amsterdamer Flughafen

05. April 2023 | Quelle: dpa

Blick auf den Kontrollturms am Flughafen Schiphol. Bild: Bild: dpa

Am Amsterdamer Flughafen Schiphol müssen nach einem Gerichtsurteil vorerst nicht weniger Flugzeuge starten und landen. Ein Verwaltungsgericht in Haarlem gab am Mittwoch Fluggesellschaften recht und erklärte eine Anordnung der Regierung für unwirksam.