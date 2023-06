Klima Heizungsgesetz noch nicht fertig - Neubaustandards strittig

25. Juni 2023 | Quelle: dpa

Das Gesetz zum Austausch alter Öl- und Gasheizungen ist noch weiter in Arbeit. Bild: Bild: dpa

Die neue Fassung des Gebäudeenergiegesetzes mit Regeln zum Heizungsaustausch ab dem nächsten Jahr lässt auf sich warten. Am Wochenende wurde darüber in der Koalition weiter verhandelt, am Sonntag auf Fraktionsebene, wie es aus Kreisen der Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP hieß. Die drei Partner strebten eine Verständigung bis zum Beginn der neuen Woche an. Danach muss der bisherige Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) umgeschrieben werden.