Klima Ostbeauftragter: Windkraftausbau Vorteil für Ostdeutschland

12. Februar 2023 | Quelle: dpa

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, glaubt fest an die Anziehungskraft von Windrädern für Investoren und Unternehmen. Bild: Bild: dpa

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, rechnet mit Wettbewerbsvorteilen für Ostdeutschland aufgrund des Ausbaus der Windkraft. „Die Unternehmen sitzen in Zukunft dort, wo der Strom produziert wird. Grüner Strom kann damit zu einem großen Standortvorteil für den Osten werden”, sagte der SPD-Politiker der Bild am Sonntag (BamS). „Anders als in Bayern haben wir den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht verschlafen.” Die „wirtschaftliche Landkarte Deutschlands” werde deshalb gerade neu gezeichnet.