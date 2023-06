Klima Treibhausgase in Industrie: Muss der Staat mehr eingreifen?

06. Juni 2023 | Quelle: dpa

Mit der Eisen- und Stahlerzeugung geht ein hoher Anteil von Treibhausgasen einher. Bild: Bild: dpa

Angesichts des hohen Ausstoßes von klimaschädlichen Treibhausgasen in der Industrie fordert die Umweltorganisation WWF ein stärkeres Eingreifen der Regierung. So solle staatliche Förderung nur noch in klimaschützende Maßnahmen fließen, insbesondere der Produktion von grünem Wasserstoff, sagte WWF-Klimachefin Viviane Raddatz am Dienstag in Berlin. Die Organisation veröffentlichte dazu eine Auswertung der Unternehmen, die in Deutschland am meisten Treibhausgase verursachen.