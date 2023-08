Klimafonds CO2-Preis für Tanken und Heizen mit fossilen Energien steigt

09. August 2023 | Quelle: dpa

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, will bei der CO2-Bepreisung «mit Augenmaß» vorgehen. Bild: Bild: dpa

Die Bundesregierung will den CO2-Preis beim Tanken und Heizen mit fossilen Energien im kommenden Jahr stärker anheben als bisher geplant. Der Preis soll zum 1. Januar auf 40 Euro pro Tonne steigen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen erfuhr. Bisher waren 35 Euro geplant. Derzeit liegt er bei 30 Euro. Zuvor hatte unter anderem das „Handelsblatt” berichtet. In der Bundesregierung war zunächst über eine Erhöhung des CO2-Preises 2024 auf 45 Euro debattiert worden.