Klimakrise Bauern bangen trotz jüngsten Regens um Ernteerträge

24. Juni 2023 | Quelle: dpa

Ein Mähdrescher erntet Wintergerste im brandenburgischen Dahme/Mark. Bild: Bild: dpa

Nach teils wochenlanger Trockenheit im Frühjahr bangen Landwirte vielerorts in Deutschland um ihre Ernteerträge. „Es wird mit Sicherheit keine gute Getreideernte mehr werden”, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der Deutschen Presse-Agentur vor dem Deutschen Bauerntag in der kommenden Woche in Münster. Durch die jüngsten Niederschläge habe sich die Situation mancherorts entspannt. An manchen anderen Standorten gebe es aber schon irreparable Schäden.