Klimakrise Habeck verlangt Fortschritte beim Klimaschutz im Verkehr

04. Januar 2023 | Quelle: dpa

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, gibt Journalisten der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in seinem Büro ein Interview. Bild: Bild: dpa

Bundesklimaschutzminister Robert Habeck hat Fortschritte beim Klimaschutz im Verkehr angemahnt. „Unser Sorgenkind ist der Verkehrsbereich, in dem die CO2-Emissionen erneut gestiegen sind”, erklärte der Grünen-Politiker in einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Mitteilung.