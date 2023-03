Klimakrise Viel Kritik an Heizungsaustausch - Habeck kompromissbereit

21. März 2023 | Quelle: dpa

Ein Mitarbeiter einer Sanitär- und Heizungsbaufirma installiert eine moderne Gasbrennwerttherme in einem Einfamilienhaus. Bild: Bild: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist nach eigenen Angaben bereit, bei seinen umstrittenen Plänen zum Heizungsaustausch Kompromisse einzugehen. „Beim Hochlauf, Handwerksleistungen, Produktionskapazitäten sind jede Form von Übergangsfristen, Härtefallregelungen, Kompromisse denkbar”, sagte der Grüne-Politiker am Dienstag dem Sender „Welt TV” am Rande einer Veranstaltung in Wolmirstedt bei Magdeburg. Es gehe darum, „den Einstieg zu schaffen, dass wir nicht immer weiter neue Öl- und Gasheizungen verbauen”. Er sei sicher, dass die Koalition sich hier „zügig” einigen könne.