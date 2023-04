Klimaschutz Schutz des Regenwalds - EU-Parlament für neue Regeln

19. April 2023 | Quelle: dpa

Ein abgeholzter Wald in Brasilien. Bild: Bild: dpa

Kaffee, Holz, Palmöl und andere Produkte dürfen künftig nicht mehr in der EU verkauft werden, wenn dafür Wälder gerodet wurden. Das EU-Parlament stimmte am Mittwoch in Straßburg einem entsprechenden Vorhaben zu. Damit soll die Abholzung des Regenwaldes zum Beispiel im südamerikanischen Amazonasgebiet deutlich reduziert werden.