Kohlendioxid Erste CO2-Einspeicherung in dänischer Nordsee gestartet

08. März 2023 | Quelle: dpa

Die "Aurora Storm" liegt im Hafen. Das Schiff transportiert CO2 zur Offshore-Plattform Nini-West. Von dort wird es in das ausgeförderte Ölfeld eingespeist. Bild: Bild: dpa

Dänemarks Kronprinz Frederik hat den Startschuss zur ersten Einspeicherung von Kohlendioxid im Meeresgrund unter dem dänischen Teil der Nordsee gegeben. Rund 50 Jahre nach dem Beginn der dänischen Ölförderung am selben Ort gab der Thronfolger am Mittwoch in der Hafenstadt Esbjerg das Kommando zum Start der Einlagerung auf dem ausgeförderten Ölfeld Nini West. Dort sollen bis Anfang April in der Pilotphase des Projekts Greensand bis zu 15.000 Tonnen verflüssigtes CO2 aus Belgien gut 1800 Meter in die Tiefe gepumpt werden. Das beteiligte Firmenkonsortium hofft, dass die Politik den gesetzlichen Rahmen für die Technologie auch in Deutschland schafft.