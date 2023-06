Kommunen Große Unterschiede bei Abwassergebühren

Es ist keineswegs so, dass es in den vergangenen Jahren überall teurer wurde. Zwar erhöhten seit 2020 zwei Drittel der Städte ihre Abwassergebühren - in Düren (NRW) zum Beispiel verteuerte es sich für den Musterhaushalt um 140 Euro auf 657 Euro pro Jahr, was mit „erheblichen Investitionen” begründet wird. Es ging aber auch in die andere Richtung: Ein Drittel der Städte senkte der Studie zufolge ihre Gebühren - mancherorts nur um einige Euro, andernorts um deutlich mehr. In Gütersloh wurde es 99 Euro billiger (auf 482 Euro), in Krefeld reduzierte sich der Betrag um 66 auf 680 Euro und in Lübeck um 63 auf 743 Euro. In Wuppertal sank die Jahresgebühr um 50 auf 805 Euro, 2024 soll es von dem noch hohen Niveau weiter nach unten gehen. Mit etwas Glück lebt man also in einer Kommune, die ihre Abwasserkosten drücken kann.