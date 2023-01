Kommunikation Keine Telegramme mehr: Tausende nutzten letzte Chance

04. Januar 2023 | Quelle: dpa

Die Deutsche Post hat ihren Telegramm-Service zum Jahresende eingestellt - einige haben noch ihre letzte Chance genutzt. Bild: Bild: dpa

Vor der Einstellung des Telegramm-Dienstes durch die Deutsche Post haben zum Jahreswechsel Tausende Menschen die Chance genutzt, einen letzten telegrafischen Gruß zu verschicken. Am 31. Dezember - dem letzten Tag vor der Einstellung des Angebots - seien 3228 Telegramme in der Bundesrepublik verschickt worden, berichtete die Deutsche Post am Mittwoch. Zum Vergleich: In den Vorjahren wurden zwischen 200 und 300 Telegramme versendet – im Monat.