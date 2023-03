Konferenzen Verkehrsminister stellen Beratungsergebnisse vor

23. März 2023 | Quelle: dpa

Olaf Lies (SPD), Verkehrsminister von Niedersachsen, bei der Verkehrsministerkonferenz in Aachen. Bild: Bild: dpa

Die Verkehrsminister der Bundesländer beenden am Donnerstag ihre zweitägigen Beratungen in Aachen. Am Mittag (13.00 Uhr) stellt der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz (VMK), Nordrhein-Westfalens Ressortchef Oliver Krischer (Grüne), gemeinsam mit mehreren Amtskollegen die Ergebnisse vor.