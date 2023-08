Konjunktur Arbeitslosigkeit in den USA geht weiter zurück

04. August 2023 | Quelle: dpa

Bauarbeiter in Miami. Die Arbeitslosenquote in den USA sinkt weiter. Bild: Bild: dpa

In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Juli gesunken und deutet weiter auf eine robuste Lage auf dem Arbeitsmarkt hin. Die Arbeitslosenquote verringerte sich auf 3,5 Prozent von zuvor 3,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Damit ist die Quote den zweiten Monat in Folge gesunken. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer unveränderten Quote gerechnet.