Konjunktur Autoabsatz im Oktober weiter im Aufwärtstrend

03. November 2022 | Quelle: dpa

Neuwagen von Mercedes-Benz und BMW: Bei den Neuzulassungen gehen die Zahlen wieder nach oben. Bild: Bild: dpa

Die Menschen in Deutschland haben im Oktober deutlich mehr Autos gekauft - die Industrie sorgt sich aber vor einer Rückkehr bisheriger Probleme. Im Oktober wurden 208.642 Neuzulassungen verzeichnet, ein Plus von 16,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das teilte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Donnerstag in Berlin mit. Die Zahl der neu zugelassenen SUV stieg um 20,1 Prozent. Fast jedes dritte neu zugelassene Auto gehörte zu dieser Klasse.