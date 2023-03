Konjunktur Chinas Außenhandel startet schwach ins Jahr

07. März 2023 | Quelle: dpa

Chinas Außenhandel verzeichnete im Januar und Februar einen deutlichen Rückgang. Bild: Bild: dpa

Chinas Außenhandel ist mit deutlichen Rückgängen in das neue Jahr gestartet. Wie die Zollverwaltung in Peking heute mitteilte, sanken die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft im Januar und Februar im Vergleich zum Vorjahr in US-Dollar gerechnet um 6,8 Prozent. Die Importe verzeichneten ein Minus von 10,2 Prozent.