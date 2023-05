Konjunktur Chinas Erholung überraschend verlangsamt

31. Mai 2023 | Quelle: dpa

Schiffscontainer auf einem Dock am Hafen von Nantong in der ostchinesischen Provinz Jiangsu. Bild: Bild: dpa

Die wirtschaftliche Erholung in China hat sich verlangsamt. Wichtige konjunkturelle Frühindikatoren fielen im Mai schlechter als erwartet aus. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) im herstellenden Gewerbe ging schon den zweiten Monat in Folge zurück und fiel von 49,2 auf 48,8 Punkte, wie das chinesische Statistikamt am Mittwoch in Peking mitteilte.