Konjunktur Chinas Wirtschaft rutscht in die Deflation

09. August 2023 | Quelle: dpa

Der Yangshan-Containerhafen in Shanghai. Bild: Bild: dpa

Die chinesische Wirtschaft ist in die Deflation gerutscht: Wie das Statistikamt in Peking am Mittwoch mitteilte, sanken Verbraucherpreise im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozent. Bereits im Juni hatten die Preise nur noch stagniert, nachdem sie im Mai noch leicht um 0,2 Prozent gestiegen waren.