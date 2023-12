Konjunktur Chinas Wirtschaft rutscht tiefer in die Deflation

09. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Chinas Wirtschaft ist im November weiter in die Deflation gerutscht. Bild: Bild: dpa

Chinas Wirtschaft ist im November weiter in die Deflation gerutscht. Wie das Statistikamt in Peking am Samstag mitteilte, sanken die Preise für Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahresmonat mit 0,5 Prozent so stark wie seit drei Jahren nicht mehr. Damit befinden sich die chinesischen Verbraucherpreise bereits den zweiten Monat in Folge im deflationären Bereich.