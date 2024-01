Konjunktur Deutscher Außenhandel kommt nicht in Schwung

Die Bestellungen in der deutschen Industrie stiegen im November gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt ebenfalls am Montag mitteilte. Die Entwicklung fiel allerdings weniger stark aus als von Analysten im Schnitt mit plus 1,1 Prozent erwartet. Beim Auftragseingang aus dem Inland deutete sich nach Angaben der Behörde in zentralen Bereichen zuletzt eine Stabilisierung an, dagegen belaste die schwache Auslandsnachfrage insbesondere aus dem Euroraum weiterhin die Industriekonjunktur.