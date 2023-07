Konjunktur Deutschland wieder „kranker Mann” Europas?

28. Juli 2023 | Quelle: dpa

Ein Arbeiter an einer Wasserturbine. Die deutsche Wirtschaftsleistung könnte dem Internationalen Währungsfonds zufolge in diesem Jahr leicht sinken. Bild: Bild: dpa

Konjunkturflaute statt eines erhofften Aufschwungs: Die deutsche Wirtschaft scheint in einem Tief zu stecken, nachdem sie im vergangenen Jahr trotz Energiekrise und hoher Inflation noch gewachsen war. Der Internationale Währungsfonds geht in seiner jüngsten Konjunkturprognose davon aus, dass die Volkswirtschaft, die einzige unter mehr als 20 untersuchten Staaten und Regionen ist, in der die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr leicht sinken wird. Der Begriff vom „Kranken Mann Europas” (Sick Man of Europe), mit dem die britische Zeitschrift „Economist” Deutschland um die Jahrtausendwende bezeichnete, macht die Runde.