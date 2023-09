Konjunktur EZB-Chefvolkswirt rechnet mit Rückgang der Kerninflation

05. September 2023 | Quelle: dpa

«Wir erwarten, dass die Kerninflation im Laufe des Herbstes zurückgeht», sagt der EZB-Chefvolkswirt in einem Interview. Bild: Bild: dpa

Im Kampf gegen die Inflation in der Eurozone sieht der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, Licht am Ende des Tunnels. „Wir erwarten, dass die Kerninflation im Laufe des Herbstes zurückgeht”, sagte er in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem irischen Magazin „The Currency”. Die Kerninflation beschreibt die Teuerung ohne besonders schwankungsanfällige Güter wie Energie und Nahrungsmittel.