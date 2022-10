Konjunktur EZB-Rat tagt: Weitere Zinserhöhung im Euroraum erwartet

27. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Die Zentrale der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt/Main. Bild: Bild: dpa

Europas Währungshüter stemmen sich gegen die Rekordinflation im Euroraum. Die EZB hat für ihre heutige Sitzung in Frankfurt eine weitere Anhebung der Leitzinsen in Aussicht gestellt. Als wahrscheinlich gilt eine erneute kräftige Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte. Die Entscheidungen des EZB-Rates werden am Donnerstagnachmittag (14.15 Uhr) bekanntgegeben.