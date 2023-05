Konjunktur GfK: Verbraucherstimmung wird nicht wesentlich besser

Die Verbraucherstimmung in Deutschland erholt sich nur schleppend. Bild: Bild: dpa

Die Verbraucherstimmung in Deutschland erholt sich nur schleppend. Während die Erwartungen der Deutschen hinsichtlich ihres Einkommens im Mai zum achten Mal in Folge zugelegt hätten, gebe sowohl bei der Anschaffungsneigung als auch bei der Konjunkturerwartung leichte Einbußen, teilte das Nürnberger Konsumforschungsunternehmen GfK in seiner neuesten Untersuchung zum Konsumklima am Mittwoch mit.