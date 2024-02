Konjunktur Großbritannien: Wirtschaft rutscht in die Rezession

Die Entwicklung gilt als Rückschlag für Premierminister Rishi Sunak im Wahljahr. Er hatte versprochen, die Wirtschaft anzukurbeln. Finanzminister Jeremy Hunt betonte demonstrativ, die Zahlen seien keine Überraschung. Das Land sei aber auf einem guten Weg, die Regierung werde an ihrem Plan festhalten und weiter Steuern kürzen und die Inflation bekämpfen. Die Oppositionspartei Labour hingegen kritisierte, die Rezession sei das Ergebnis von 14 Jahren chaotischer konservativer Politik. Großbritannien wählt in diesem Jahr ein neues Parlament. Labour liegt in allen Umfragen deutlich vor den Tories.