Konjunktur Hohe Inflation in Eurozone schwächt sich weiter ab

18. Januar 2023 | Quelle: dpa

Der Euro als Zahlungsmittel: Energiekrise, Rekordinflation und Lieferengpässe beeinflussen die Wirtschaft. Bild: Bild: dpa

Die hohe Inflation in der Eurozone hat sich im Dezember den zweiten Monat in Folge abgeschwächt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Eine vorherige Schätzung wurde bestätigt. Im November hatte die Inflationsrate 10,1 Prozent betragen, nachdem im Oktober ein Rekordwert von 10,6 Prozent markiert wurde.