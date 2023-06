Konjunktur Ifo-Geschäftsklima gibt deutlich nach

26. Juni 2023 | Quelle: dpa

«Vor allem die Schwäche der Industrie bringt die deutsche Konjunktur in schwieriges Fahrwasser», kommentiert Ifo-Präsident Clemens Fuest. Bild: Bild: dpa

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni deutlich verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel zum Vormonat um drei Punkte auf 88,5 Zähler, wie das Ifo-Institut am Montag in München mitteilte. Es ist der tiefste Stand seit gut einem halben Jahr. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, im Schnitt allerdings nur auf 90,6 Punkte.