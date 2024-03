Konjunktur Ifo-Institut erwartet nur 0,2 Prozent Wirtschaftswachstum

Die deutschen Exporte dürften 2024 um 1,5 Prozent zurückgehen, aber im kommenden Jahr um 3,4 Prozent wachsen. Das Staatsdefizit sinkt laut Ifo-Prognose von 87,4 auf 76 Milliarden Euro in diesem Jahr und 44,6 Milliarden Euro im nächsten Jahr



