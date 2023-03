Konjunktur Ifo: Weniger Firmen wollen Preise erhöhen

01. März 2023 | Quelle: dpa

Das Leben hierzulande hat sich deutlich verteuert. Im Einzelhandel, der Gastronomie und bei Reiseveranstaltern dürfte der Trend auch weiter nach oben gehen. Bild: Bild: dpa

In der deutschen Wirtschaft geht die Welle der Preiserhöhungen weiter zurück. Laut der monatlichen deutschlandweiten Unternehmensumfrage des Ifo-Instituts wollen in den nächsten drei Monaten deutlich weniger Firmen ihre Preise erhöhen als zuletzt im Februar. Der Index der Preiserwartungen ist im Februar zum fünften Mal in Folge auf nunmehr 29,1 Punkte gesunken, wie die Münchner Wirtschaftsforscher am Mittwoch mitteilten.