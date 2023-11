Konjunktur Prognose: Energieverbrauch fällt 2023 auf Rekordtief

02. November 2023 | Quelle: dpa

Ein Strommast steht in der Region Hannover. Deutschland verbraucht so wenig Energie wie nie zuvor. Bild: Bild: dpa

Der Energieverbrauch in Deutschland fällt in diesem Jahr einer Prognose zufolge auf ein Rekordtief - vor allem wegen der schrumpfenden Wirtschaftsleistung. Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AG Energiebilanzen) rechnet gegenüber dem Vorjahr mit einem Rückgang um knapp acht Prozent auf 10.784 Petajoule (= 2996 Terawattstunden). Damit läge der Verbrauch um knapp 28 Prozent unter dem bisherigen Höchststand von 14.905 Petajoule im Jahre 1990, wie die AG Energiebilanzen in Berlin mitteilte.