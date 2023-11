Konjunktur US-Notenbank entscheidet über Leitzins - Zinspause erwartet

Damit bliebe er in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent - und damit auf dem höchsten Stand in 22 Jahren. Die Federal Reserve (Fed) hatte den Leitzins innerhalb von 16 Monaten elf Mal angehoben. Sie legte dann im September aber eine Pause ein - so wie zuvor schon im Juni. Es wäre zum ersten Mal seit Anfang vergangenen Jahres, dass die Fed den Leitzins bei zwei Entscheidungen nacheinander unverändert ließe.