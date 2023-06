Konjunktur Wirtschaft in Eurozone rutscht in „technische Rezession”

08. Juni 2023 | Quelle: dpa

Blick in den Hamburger Hafen: Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist rückläufig. Bild: Bild: dpa

In der Eurozone ist die Wirtschaftsleistung zu Jahresbeginn überraschend gesunken. Im ersten Quartal habe das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um 0,1 Prozent nachgegeben, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg nach einer dritten Schätzung mit. Der Währungsraum ist damit in eine sogenannte technische Rezession gerutscht. In einer vorherigen Schätzung war noch ein leichtes Wachstum um 0,1 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Stagnation gerechnet.