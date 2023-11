Konjunktur Zahl der Insolvenzen steigt - IWH: noch keine Welle

07. November 2023 | Quelle: dpa

Unbenutzte Betten auf einem Klinikflur: Im Gesundheitswesen waren im Oktober auch Krankenhäuser von Insolvenz betroffen. Bild: Bild: dpa

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist im Oktober leicht angestiegen. Wie aus dem Insolvenztrend des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle hervorgeht, lag sie bei 1037. Dies seien 44 Prozent mehr als im Oktober 2022 und 12 Prozent mehr als der Oktober-Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019, teilte das IWH am Dienstag mit.