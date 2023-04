Konjunkturprognose IWF: „Riskante Phase” für Weltwirtschaft

11. April 2023 | Quelle: dpa

Das Containerschiff «Spirit» liegt im Hamburger Hafe. Der Kriedg in der Ukraine und die Inflation machen der Weltwirtschaft zu schaffen. Bild: Bild: dpa

Die Weltwirtschaft erholt sich angesichts des andauernden Kriegs in der Ukraine und der hohen Inflation nach einer Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) nur sehr langsam. In Deutschland dürfte die Wirtschaft in diesem Jahr sogar leicht schrumpfen, wie aus der am Dienstag vorgestellten Konjunkturprognose hervorgeht. Darin senkte der IWF seine weltweite Vorhersage: Das globale Wachstum werde sich im Vergleich zu 2022 (3,4 Prozent) in diesem Jahr auf 2,8 Prozent verlangsamen.