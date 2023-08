Konjunkturschwäche Ifo-Geschäftsklimaindex fällt vierten Monat in Folge

25. August 2023 | Quelle: dpa

Passanten gehen in einer Fußgängerzone an einem Schaufenster vorbei: Der Ifo-Geschäftsklimaindex wurde veröffentlicht. Bild: Bild: dpa

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August weiter verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 85,7 Zähler, wie das Ifo-Institut in München mitteilte. Es ist der vierte Rückgang in Folge und der tiefste Stand seit Oktober 2022.