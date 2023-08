Konsumgüter Bierabsatz im ersten Halbjahr wieder zurückgegangen

01. August 2023 | Quelle: dpa

Der Bier-Konsum geht laut Statistischem Bundesamt in Deutschland zurück. Bild: Bild: dpa

Die deutschen Brauereien haben in der ersten Hälfte des Jahres wieder weniger Bier abgesetzt als zuvor. 4,2 Milliarden Liter bedeuteten einen Rückgang um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag berichtete. Damit setzt sich der langfristige Abwärtstrend fort. Der Inlandsverbrauch ging in der ersten Jahreshälfte stärker zurück als der Export.