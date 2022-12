Krankenkassen Studie: Starke Zunahme von Alkoholsucht

15. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Die Alkoholsucht unter Beschäftigten steigt im Zehn-Jahres-Vergleich. Bild: Bild: dpa

Alkoholsucht unter Beschäftigten hat nach einer Studie der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) in den vergangenen zehn Jahren deutlich zugenommen. Die Zahl der KKH-versicherten Berufstätigen mit exzessiven Alkoholkonsum sei von 2011 bis 2021 um rund ein Drittel (32 Prozent) gestiegen, in der Altersgruppe der 35- bis 39-Jährigen sogar um 88,5 Prozent, heißt es nach einem Bericht der Funke Mediengruppe (Donnerstag) in der Studie.