Kündigungen und viel Protest Rocket Internet und die Mieter: Es ist kompliziert – immer noch

Diese Hauptversammlung ebnete Rocket Internet erst den Weg in den Immobilienmarkt. Eigentlich sind Marc, Oliver und Alexander Samwer mit ihrem Start-up-Inkubator 2007 nämlich fernab vom Immobiliensektor gestartet. Im Internet. Sie haben Zalando groß gemacht, Delivery Hero den Weg in den Dax geebnet. Aus kleinen Unternehmen und ihren Gründern haben die Brüder erfolgreiche Unternehmen und erfahrene Manager geformt. Das muss Oliver Samwer mit der „Geschichte“ meinen, von der er noch einige Monate vor der Hauptversammlung gesprochen hatte: „Rocket braucht keine neue Geschichte. Unsere Strategie ist, Start-ups zu gründen, sie operativ zu unterstützen und sich an zukunftsträchtigen Unternehmen zu beteiligen“, sagte er in einem Interview. Die „Geschichte“ schrieb Samwer selbst im Rocket Tower am 6. Juni 2019 um, erweiterte sie um ein renditeträchtiges Kapitel. Und das klingt so gar nicht nach hipper Start-up-Kultur: Samwer besorgte sich das Ja der Aktionäre zur Änderung von § 2 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft. Diese Änderung ermöglicht Rocket Internet das „Betreiben von Immobiliengeschäften aller Art“ – und damit auch den umstrittenen Kauf ganzer Wohnblöcke.