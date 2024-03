Künstliche Intelligenz Patentamt: Deutsche Industrie verstärkt KI-Entwicklung

18. März 2024 | Quelle: dpa

Die Zahl der Patentanmeldungen mit KI-Bezug nimmt zu. Bild: Bild: dpa

Industrie und Wissenschaft in Deutschland haben Forschung und Entwicklung bei Künstlicher Intelligenz verstärkt, liegen jedoch weit hinter den USA zurück. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Analyse des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hervor. Demnach war die Zahl der veröffentlichten Patentanmeldungen mit KI-Bezug beim Deutschen und beim Europäischen Patentamt im vergangenen Jahr 40 Prozent höher als 2019, wie die Münchner Bundesbehörde am Montag mitteilte.