Kursgewinn Goldpreis steigt nach Fed-Entscheidung Richtung Rekordhoch

23. März 2023 | Quelle: dpa

Weil Gold auf dem Weltmarkt in der amerikanischen Währung gehandelt wird, macht ein schwächerer Dollar das Edelmetall günstiger. Bild: Bild: dpa

Der Goldpreis hat mit deutlichen Kursgewinnen auf geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank Fed reagiert und weiter zugelegt. Am späten Vormittag wurde die Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London bei 1980 US-Dollar gehandelt. Seit der Veröffentlichung der Beschlüsse der amerikanischen Zentralbank am Vorabend hat das Edelmetall etwa 1,7 Prozent oder rund 30 Dollar an Wert gewonnen. Der Goldpreis stieg damit weiter in Richtung Rekordhoch, das zuletzt 2020 bei 2075 Dollar erreicht worden war.