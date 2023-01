Las Vegas TU München mit zweitem Platz bei Roboterauto-Rennen

08. Januar 2023 | Quelle: dpa

Der autonome Rennwagen der TU München führt Überholmanöver komplett eigenständig aus. Bild: Bild: dpa

Bei einem Wettbewerb selbstfahrender Rennwagen am Rande der Technik-Messe CES in Las Vegas hat das Team der Technischen Universität München im zweiten Jahr in Folge den zweiten Platz belegt. Sieger wurde erneut das Team Polimove, das aus Forschern der Mailänder Hochschule Politecnico di Milano und der Universität von Alabama besteht. Das Fahrzeug der Münchner drehte sich bei Geschwindigkeiten von mehr als 250 Kilometern pro Stunde in einer Kurve der Rennstrecke in Las Vegas.